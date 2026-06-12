Schulbauernhof Korntal-Münchingen: Ungewöhnliches Projekt gestartet - „Landwirtschaft und Tiere ziehen Menschen an“

Auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder ist ein neuer Platz entstanden. Dort gibt es nun einen Hofladen und ein Café. Fehlendes Geld bremst die Macherinnen und Macher allerdings aus.

Es ist diese eine Geschichte, die am Tag der Eröffnung eines besonderen Platzes auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder mehrmals erzählt wird. Sie handelt von einem jungen Mann auf Jobsuche. Er kommt gern auf den Korntal-Münchinger Schulbauernhof, weil er sich dort angenommen und wohl fühlt. Er hat mitgeholfen, den Boden jenes neuen Platzes zu pflastern.

Diese Aufgabe hatte federführend das Seehaus in Leonberg übernommen, konkret der Leiter der Ausbildungsbetriebe Tobias Winkler mit einem Team aus Auszubildenden im offenen Strafvollzug. Besagter junger Mann schloss sich an. „Er hat Feuer gefangen“, erinnert sich Winkler. In ihm reifte die Idee, den Kontakt zu einem Landschaftsgärtner herzustellen. Dort macht der junge Mann nun eine Ausbildung. „Das ist für mich ein kleines Wunder“, meint Tobias Winkler.

Der neue Platz auf dem Schulbauernhof soll Chancen bieten

Dieser neue, besondere Platz auf dem Schulbauernhof heißt Ankerplatz. „Er soll der Begegnung dienen und Chancen bieten“, erläutert Florian Aufrecht, der den Schulbauernhof leitet. Das Ansinnen sei, Menschen, die dort ankommen, eine Heimat zu geben. „Wir wollen sie aber nicht festhalten, sondern ihnen mitgeben, was nötig ist, und sie dann weiterziehen lassen“, sagt Andreas Abrell, auf dem Schulbauernhof für die Landwirtschaft verantwortlich. Dass der Ankerplatz Chancen bietet, noch ehe er offiziell eröffnet wird, damit haben die beiden Männer vermutlich nicht gerechnet.

Der Ankerplatz soll auch ein „Ort des Genusses und der Teilhabe“ sein. Als „Herzstück“ bezeichnet Florian Aufrecht den neuen Hofladen, in dem sowohl Produkte des Schulbauernhofs als auch regionale Produkte verkauft werden: Eier, Salz, Linsen, Leinsamen, Mehl, Nudeln, Honig, Eis. Der bisherige Verkaufswagen war baufällig gewesen. Außerdem wollen die Macher die landwirtschaftlichen Produkte besser vermarkten.

Mit dem Ankerplatz ist auf dem Korntal-Münchinger Schulbauernhof Zukunftsfelder ein „Ort der Begegnung, des Genusses und der Teilhabe“ entstanden. Foto: Simon Granville

Das Hofcafé soll ebenfalls noch dieses Jahr eröffnen. „Es muss noch ausgebaut werden“, sagt Florian Aufrecht. Aktuell holt sich jeder Besucher selbst einen Kaffee. Draußen stehen Tische und Stühle. Perspektivisch schwebt dem Schulbauernhofchef ein reger Betrieb und ein „Pop-up-Kuchenverkauf“ vor: Kindergärten, Schulen oder Vereine mieten das Café, um Kuchen und Co. anzubieten. Im Grunde soll der Ankerplatz „Menschen zusammenbringen und erlebbar machen, wo Lebensmittel herkommen, und wie nachhaltige Landwirtschaft, Bildung und soziale Verantwortung miteinander verbunden werden können.“

Florian Aufrecht und Andreas Abrell haben sich seit dem Jahr 2023 mit dem Ankerplatz beschäftigt. Bewirtschaften sollen den Ort künftig bis zu 15 Menschen mit psychischen Erkrankungen. „Menschen mit Herausforderungen im Leben schlagen immer wieder bei uns auf“, sagt Florian Aufrecht. Er und sein Team wollen ihnen Arbeit geben und damit Verantwortung und eine Tagesstruktur. Im Idealfall kommen sie auf diese Weise gestärkt zurück ins Leben und in einen Job. „Zweite Meile“ haben Aufrecht und Abrell das Sozialprojekt getauft.

Mitarbeit auf dem Schulbauernhof als Selbsttherapie

Die erste Meile, so Abrell, ist die staatliche Hilfe, Therapie, „die vielen Menschen aber nicht reicht“. Weil sie aus dem staatlichen Programm herausgefallen sind, sich darin nicht wiederfinden - oder erst gar nicht reinkommen. Eine Mitarbeit auf dem Schulbauernhof gleiche einer Selbsttherapie. „Hier ist ein Ort, an dem Menschen sein können“, sagt Andreas Abrell. Florian Aufrecht ergänzt: „Wir sind offen.“

Der Schulbauernhof, getragen von der Diakonie der Brüdergemeinde Korntal, setzt sich mit zahlreichen Projekten für benachteiligte Menschen ein. Landwirtschaft, Tiere, Natur und soziales Engagement stehe über allem, sagt Andreas Abrell. „Daraus entstehen Projekte.“ Aus seine Sicht ist der Schulbauernhof „entschleunigend, eine Insel im urbanen Raum“. Landwirtschaft und Tiere würden Menschen anziehen, so seine Erfahrung. „Außerdem merken sie, dass es hier funktioniert.“

Schulbauernhof braucht Geld, um Projekte voranzutreiben

Fehlendes Geld bremst die Macher allerdings aus: In Zeiten leerer Kassen allerorten ist die Finanzierung schwierig, stellt Florian Aufrecht fest. Zwar gab es für die Infrastruktur des Ankerplatzes eine Finanzspritze durch die Lotte-von-Süßkind-Stiftung. Um die „Zweite Meile“ voranzubringen, um beispielsweise Personal auf den Schulbauernhof zu holen, sind weitere Fördergelder nötig. Florian Aufrecht ist zuversichtlich, dass der Schulbauernhof mit seinen Anträgen Erfolg haben wird.

Er hofft zudem auf Fördergelder, um das „Refarmhaus“ in der Korntaler Innenstadt zu einem dauerhaften Laden zu machen. Dort hatten Achtklässler der Johannes-Kullen-Schule auf Zeit Produkte von regionalen Bauernhöfen und Start-ups verkauft. Auch das jetzige neue Angebot ist laut Aufrecht möglicherweise eines, das es so noch nicht gebe. Derzeit packt das Team des Schulbauernhofs, wo nötig, mit an. „Jeder Mitarbeiter hilft mit seinen Begabungen.“