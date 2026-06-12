Schulbauernhof Korntal-Münchingen: Ungewöhnliches Projekt gestartet - „Landwirtschaft und Tiere ziehen Menschen an“

Auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder ist ein neuer Platz entstanden. Dort gibt es nun einen Hofladen und ein Café. Fehlendes Geld bremst die Macherinnen und Macher allerdings aus.
Es ist diese eine Geschichte, die am Tag der Eröffnung eines besonderen Platzes auf dem Schulbauernhof Zukunftsfelder mehrmals erzählt wird. Sie handelt von einem jungen Mann auf Jobsuche. Er kommt gern auf den Korntal-Münchinger Schulbauernhof, weil er sich dort angenommen und wohl fühlt. Er hat mitgeholfen, den Boden jenes neuen Platzes zu pflastern.