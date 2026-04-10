Nach jahrelangem Hin und Her ist die Interimsschule in Leonberg-Warmbronn bezugsfertig. Schüler ziehen im Juni ein, doch die Planungen für den eigentlichen Schulneubau starten erst.
In dieser Jahreszeit, wenn in der Natur alles blüht, geben die Bäume mit den kleinen Blättchen, die gerade im Wachstum sind, hier noch den Blick frei: auf einen dunklen, aber doch ansehnlichen dreistöckigen Containerbau mit Holzverkleidung am Warmbronner Waldrand entlang der Büsnauer Straße. Das ist die künftige Interims-Grundschule des Leonberger Teilortes, der in den vergangenen Wochen errichtet wurde.