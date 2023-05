1 Schon bald werden die Schüler wieder nah beieinander sitzen. Foto: dpa/Robert Michael

Stuttgart - Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) hat in den vergangenen Wochen stets betont, wie froh sie ist, dass Baden-Württemberg diesmal als letztes Bundesland aus den Ferien zurückkehrt. So könne man davon lernen, was in anderen Ländern funktioniert und wo es hakt. Jetzt hat sie die Corona-Verordnung für das nächste Schuljahr erlassen. Viel Anlass zu Korrekturen sieht sie nicht. Es bleibt bei den wesentlichen Weichenstellungen für den „Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen“, die sie vor den Ferien angekündigt hat.