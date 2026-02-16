Schulabsenz im Kreis Ludwigsburg: Schulverweigerer wie Marcel – Lehrerin hilft zurück auf den Schulweg

Wenn Schüler aus dem Kreis Ludwigsburg monatelang fehlen, hilft Ulrike Benz-Jankowitsch. Statt auf Bußgeld setzt sie auf Vertrauen und unkonventionelle Lösungen.
Marcel geht nicht mehr zur Schule, anfangs fehlt er stundenweise, dann Tage und ganze Wochen. Seit langer Zeit kommt der Neuntklässler gar nicht mehr zum Unterricht. Gemeinsam mit seinen Lehrern haben die Eltern bereits das gesamte Prozedere an für solche Fälle vorgesehenen Maßnahmen durchlaufen. Darunter Gespräche mit der Schule, Schulsozialarbeit, den Beratungslehrern oder der schulpsychologischen Beratungsstelle.