Gerade erst haben alle Schulen und Kitas in der Region Stuttgart wieder geöffnet, schon gibt es die ersten Corona-Fälle. Besonders stark betroffen ist Sindelfingen mit gleich fünf Kitas auf einmal.









Sindelfingen - Um die schlechte Nachricht zu verkünden, hat Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer extra ein Video in seinem Amtszimmer aufgenommen und dieses noch am Dienstagabend auf Facebook hochgeladen: Weil in der Kindertagesstätte Spitzholz zwei Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt wurden, bleibe die Kita „für mindestens 14 Tage geschlossen“, informierte er. Doch das ist noch nicht alles: Aufgrund von Verdachtsfällen wurden auch die Sindelfinger Kitas Karl Hummel sowie Eschenried vorsorglich geschlossen, außerdem der Krippenbereich der Kita Brunnenwiese und der Bereich für Über-Dreijährige der Kita Feldbergstraße.