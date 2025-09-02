Schuh-Spektakel beim Filmfest: Dune-Star Rebecca Ferguson in Super-Plateaus in Venedig

Wollte sie zu hoch hinaus? Ein graziler Gang über den roten Teppich der "A House of Dynamite"-Premiere war in den Stiefeletten von Rebecca Ferguson nicht möglich.

Die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson (41) lieferte bei den Filmfestspielen in Venedig auf dem roten Teppich der "A House of Dynamite"-Premiere einen abgehobenen Auftritt ab. Buchstäblich. Die "Dune"-Heldin schritt zusammen mit ihrem Ehemann Rory St. Clair Gainer (in schlichtem schwarzem Smoking) vor die Fotografen und sorgte mit auffälligen Plateau-Stiefeletten für ein Blitzlichtgewitter.

Mit geschätzten zwölf Zentimeter hohen, klobigen Sky-Heels mit Blockabsatz unter einem schwarzen asymmetrischen Minikleid samt bodenlanger Schleppe stakste die 1,65 Meter große Schauspielerin zur Premiere des Polit-Thrillers. Mit den derben Plateaus versprühte die Schwedin einen Hauch der wilden Siebziger, gepaart mit dem seit dem Serien-Hit "Wednesday" angesagten Gothic-Chic.

Wie die "Daily Mail" dokumentierte, kämpfte die Blondine aber weniger mit der Höhe der Stiefeletten als mit der Schleppe, die beim Posieren vor den Fotografen ständig im Weg zu liegen schien.

Ferguson spielt in "A House of Dynamite" unter der Regie von Kathryn Bigelow (ab 24. Oktober bei Netflix) die Geheimdienstanalytikerin Olivia Walker und wollte mit ihrer auffälligen Schuhwahl offenbar für ebenso viel Zündstoff sorgen. Zu dem eher düsteren Styling kombinierte die zweifache Mutter einen passenden Undone-Look mit natürlichem Make-up und offenem Haar statt aufwändiger Föhnfrisur.

Ferguson sorgt für Plateau-Parade

Schon beim Fototermin zur Premiere wenige Stunden vor dem Red-Carpet-Lauf trug Rebecca Ferguson extreme Plateau-Absätze des amerikanischen Modedesigners Thom Browne zur Schau. Die einseitig schwarz-weiß-linierten Absätze kamen zu ihrem unaufgeregten schwarzen Hosenanzug besonders zur Geltung.

Die 82. Internationalen Filmfestspiele von Venedig finden noch bis 6. September 2025 am Lido von Venedig in Italien statt.