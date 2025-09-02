Schuh-Spektakel beim Filmfest: Dune-Star Rebecca Ferguson in Super-Plateaus in Venedig

Wollte sie zu hoch hinaus? Ein graziler Gang über den roten Teppich der "A House of Dynamite"-Premiere war in den Stiefeletten von Rebecca Ferguson nicht möglich.
Die schwedische Schauspielerin Rebecca Ferguson (41) lieferte bei den Filmfestspielen in Venedig auf dem roten Teppich der "A House of Dynamite"-Premiere einen abgehobenen Auftritt ab. Buchstäblich. Die "Dune"-Heldin schritt zusammen mit ihrem Ehemann Rory St. Clair Gainer (in schlichtem schwarzem Smoking) vor die Fotografen und sorgte mit auffälligen Plateau-Stiefeletten für ein Blitzlichtgewitter.