Datenleck bei Schufa-Tochter Bonify: Bin ich betroffen?

Die Schufa-Tochter Bonify hat bestätigt, dass es zu einem Sicherheitsvorfall gekommen ist. Kriminelle konnten sich Zugriff auf sensible Daten von Nutzern verschaffen. Betroffen sind Informationen aus Identifizierungsverfahren, darunter auch Ausweisdaten, Fotos und Videos.
Bonify informierte am vergangenen Mittwoch über ein Datenleck, bei dem Kriminelle Zugriff auf Identifizierungsdaten erhielten. Betroffen sind Datensätze, die im Rahmen von „Face-to-Face“-Autorisierungen über einen externen Dienstleister verarbeitet wurden. Die Ermittlungen laufen, Anzeige bei den Strafverfolgungsbehörden wurde gestellt, auch die zuständige Datenschutzaufsicht ist informiert. Nicht kompromittiert wurden nach aktuellem Stand Passwörter, Zugangsdaten oder Zahlungsinformationen.