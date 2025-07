Schützen ziehen durch Hannover: Furtwängler dreht Tatort mitten im Schützenausmarsch

Scorpions in Hannover 45.000 Fans feiern das 60. Jubiläum der Rocker

Eine der bekanntesten Bands Deutschlands hat runden Geburtstag: Die Scorpions gibt es in diesem Jahr schon seit 60 Jahren. Und noch immer haben die Musiker es drauf, wie sie am 5. Juli bei ihrem großen Jubiläumskonzert in Hannover bewiesen.