Schüssen in den USA: Polizei: Zwei Tote nach Schießerei an Universität in US-Bundesstaat Florida

Polizei: Zwei Tote nach Schießerei an Universität in US-Bundesstaat Florida

Im US-Bundesstaat Florida kommt es am Donnerstag zu einer Schießerei. Zwei Menschen werden dabei getötet, wie die Polizei mitteilt.











Bei einem Schusswaffenangriff an einer Universität im US-Bundesstaat Florida sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere Menschen lägen mit Schussverletzungen in einem Krankenhaus, teilte die Polizei am Donnerstag in Tallahassee mit, der Hauptstadt von Florida. Zuvor hatten die Beamten von fünf Verletzten gesprochen. Ein Verdächtiger wurde demnach vorläufig festgenommen. Dabei soll es sich um den Sohn einer Frau handeln, die als Vize-Sheriff arbeitet.