Schüsse: Zwei Menschen durch Schüsse in Zingst schwer verletzt

1 Zwei Menschen werden durch Schüsse in Zingst in MV schwer verletzt. Foto: Marcus Brandt/dpa

Um kurz nach Mitternacht fallen in dem idyllischen Küsten- und Strandort Zingst in Mecklenburg-Vorpommern Schüsse, offenbar aus einem fahrenden Auto heraus. Es gibt zwei Schwerverletzte.











Link kopiert



Zingst - Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer sind in dem Küstenort Zingst an der Ostsee durch Schüsse schwer verletzt worden. Die Verletzungen des 25-Jährigen seien lebensbedrohlich. Der junge Mann wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie die Polizei mitteilte. Auch der 24-Jährige kam in eine Klinik.