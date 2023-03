8 Die Polizei setzt auf die Hilfe der Bevölkerung. Foto:

Die Polizei ermittelt aufgrund mehrerer Schüsse in Stuttgart und Umgebung. Jetzt setzen die Kriminalisten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen können Informationen und Bildmaterial via Link hochladen.









Nachdem vor vier Tagen Schüsse auf einen Mann in Stuttgart abgegeben wurden, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Deshalb hat sie ein Online-Hinweisportal eingerichtet, auf dem Zeugen Hinweise abgeben können. Auch Fotos und Videos können der Polizei zu diesem Fall zugesendet werden.

Vor einem Restaurant war am späteren Freitagabend ein Mann im Stadtbezirk Zuffenhausen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Der oder die Täter gaben mehrere Schüsse vor einer Shisha-Bar ab.

Hier finden Sie den Link zum Hinweisportal der Polizei

Die Polizei prüft, ob es mögliche Verbindungen zu anderen Fällen geben könnte. Allein in Zuffenhausen waren laut Polizei im Juli, im August und im Dezember Schüsse gefallen.

Außerdem waren im Februar unter anderem in Plochingen (Kreis Esslingen) und in Eislingen (Kreis Göppingen) einzelne Menschen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Am frühen Sonntagmorgen wurde außerdem in Hattenhofen ein FDP-Kommunalpolitiker durch mehrere Schüsse schwer verletzt, die Hintergründe waren zunächst unklar.