Schüsse vor Landgericht Bielefeld: Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei

1 Einsatzkräfte der Polizei führen einen Mann in der Nähe von einem Tatort in Handschelllen ab. Foto: dpa/Christian Mathiesen

Nach den Schüssen vor dem Landgericht Bielefeld mit vier Verletzten am Mittwoch hat sich der flüchtige mutmaßliche Schütze gestellt. Er sei am Donnerstag bei der Polizei in Bielefeld erschienen und anschließend festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Freitag mit. Der Mann sollte noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.