1 Polizisten ermitteln gegen die Teilnehmer eines Hochzeitskorsos. Foto: picture alliance/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

15 bis 20 Luxuskarossen haben am Samstag zwischen Ditzingen, Ludwigsburg und Heilbronn eine Bundesstraße und die Autobahn mehrfach blockiert. Die Polizei kontrollierte den offenbar türkischen Hochzeitskorso und stellte eine Schreckschusswaffe sicher.









Ein Hochzeitskorso aus 15 bis 20 hochpreisigen Nobelkarossen hat am Samstag von 13.45 Uhr an mehrfach die Bundesstraße 295 bei Ditzingen und die A 81 zwischen Ludwigsburg und Heilbronn blockiert. Aus der Kolonne seien Schüsse abgegeben worden, zuweilen sei der Autobahnverkehr bis auf Tempo 40 heruntergebremst worden, teilt die Polizei mit. Bei einem Abstecher zum Ludwigsburger Residenzschloss kontrollierten die Beamten einen 19-jährigen Mercedes- und einen 20-jährigen Audifahrer sowie einen 21-jährigen BMW-Fahrer, der über der Motorhaube seines schwarzen Autos eine türkische Flagge aufgespannt hatte. Die Polizisten stellten in dem BMW M4 eine Schreckschusswaffe sicher.