1 Brennpunkt Burgunderstraße in Zuffenhausen: Die Polizei zeigt immer wieder mal Flagge, wie hier im Januar. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Fast zwei Jahre nach nächtlichen Schussgeräuschen im Stuttgarter Stadtbezirk wird ein Tatverdächtiger verhaftet. Ermittler kamen dem mutmaßlichen Mitglied der Straßenkrieger aber eher auf Umwegen auf die Spur.











Viele hören was, keiner sieht was. So war das in den Anfangszeiten der Schüsse-Serie unter rivalisierenden multiethnischen Straßenkriegern. Nun aber soll eines der ersten Feuergefechte, die sich zunächst in Zuffenhausen abgespielt hatten, geklärt sein: Am Mittwoch verkündete das Landeskriminalamt (LKA), dass ein 23-jähriger Deutscher mit Migrationshintergrund verhaftet worden sei. Das mutmaßliche Mitglied der Zuffenhausen-Göppingen-Clique soll am 31. Juli 2022 nachts in der Unterländer Straße im Umfeld einer Shisha-Bar auf ein Fahrzeug der gegnerischen Gruppierung Esslingen-Ludwigsburg gefeuert haben.