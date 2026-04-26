Schüsse in Washington: Wie steht es um Sicherheit von König Charles?

Nach dem Angriff beim Korrespondentendinner wird über die Sicherheit von König Charles III. beim anstehenden Staatsbesuch in den USA diskutiert. Der Monarch wird über alles vollumfänglich informiert, heißt es.
Nachdem beim Korrespondentendinner in Washington Schüsse gefallen sind und unter anderem US-Präsident Donald Trump (79) sowie die First Lady Melania Trump (56) in Sicherheit gebracht wurden, ist man in Großbritannien um die Sicherheit von König Charles III. (77) besorgt. Denn der britische Monarch und seine Ehefrau, Königin Camilla (78), werden am Montag zu einem mehrtägigen Staatsbesuch in den USA erwartet.