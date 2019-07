1 Bei einem Angriff in Wächtersbach fielen Schüsse auf einen Eritreer. Foto: Arne Dedert/dpa

Ein 55-jähriger Deutscher schießt aus einem Auto heraus auf einen Eritreer – und verletzt diesen schwer. Jetzt stellt sich heraus: Die Tat hatte ein fremdenfeindliches Motiv.

Wächtersbach - Hinter den Schüssen auf einen 26-jährigen Eritreer im südhessischen Wächtersbach steht nach Ansicht der Ermittler „ganz klar ein fremdenfeindliches Motiv“.

Allerdings gebe es bislang keine „belastbaren Erkenntnisse darüber, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden“, teilten die Ermittler am Dienstag in Frankfurt am Main mit.

Der mutmaßliche Täter, ein 55-jähriger Deutscher, hatte am Montagmittag aus einem Auto heraus auf den Eritreer geschossen und diesen schwer verletzt - nach der Tat floh der Mann und erschoss sich selbst.