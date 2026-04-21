Schüsse in Teotihuacán Mexiko: Touristin in Ruinenstadt erschossen

Ein bewaffneter Mann hat in der Ruinenstadt Teotihuacán eine kanadische Touristin erschossen, mindestens 13 Menschen verletzt und sich anschließend selbst getötet.
Schüsse an einer der bekanntesten Touristenattraktionen Mexikos: Ein Mann hat am Montag in der Ruinenstadt Teotihuacán eine kanadische Touristin erschossen. Mindestens 13 weitere Menschen seien verletzt worden, darunter auch ein Kind, teilten die Behörden mit. Der Angreifer, ein mexikanischer Staatsbürger, habe sich anschließend das Leben genommen. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum äußerte sich bestürzt über den Vorfall.