Schüsse in Tamm: Polizei vermeldet Erfolg – Niederländer verhaftet

Zwei Sicherheits-Firmen konkurrieren um Aufträge, eine greift zu Gewalt. Die Polizei hat nun zwei Männer verhaftet, die im Mai in Tamm auf einen 23-Jährigen geschossen haben sollen.

Zwei Security-Unternehmen konkurrieren um Aufträge – eines davon greift immer wieder zu Gewalt. Zu dieser Serie in der Region gehört auch ein Vorfall vom 12. Mai in der Silcherstraße in Tamm, bei dem ein 23-Jähriger durch Schüsse schwer verletzt wurde. Nun vermeldet die Polizei einen Erfolg in der Sache: Gemeinsam mit Sicherheitsbehörden aus den Niederlanden, Europol, dem Bundeskriminalamt und dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg konnten am 1. Oktober zwei Männer ermittelt und verhaftet werden.

Wohnungen in Limburg und Utrecht durchsucht Bei den beiden Verdächtigen handelt es sich um einen zum Tatzeitpunkt noch 26-jährigen und einen 27 Jahre alten Mann, die beide die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hatte gegen die Männer je einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt. Zudem wurden am 1. Oktober in Limburg und Utrecht auch die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Bei der Durchsuchung wurden Beweismittel beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden.

„Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg haben auch in diesem Fall einen langen Atem bewiesen und akribische Ermittlungsarbeit geleistet, um die Tatverdächtigen zu identifizieren“, so der Leiter des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Thomas Wild. „Dieser Fall zeigt einmal mehr, dass die Sicherheitsbehörden auch auf internationaler Ebene eng vernetzt sind. Das ist ein deutliches Signal an alle Straftäter, dass die Bekämpfung von Kriminalität nicht durch Ländergrenzen beschränkt wird.“

Eine weitere gute Nachricht konnte die Polizei darüber hinaus auch noch verkünden: Der damals schwer verletzte 23-Jährige konnte mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen werden.