In Stuttgart-Zuffenhausen ist ein Mann nach Schüssen schwer verletzt worden. Nun ermittelt eine Sonderkommission der Polizei.









Nach Schüssen am Freitagabend in Stuttgart-Zuffenhausen ermittelt nun eine Sonderkommission mit 30 Personen. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart am Samstagnachmittag mit. Bei dem Vorfall war ein Mann schwer verletzt worden. Das Opfer befindet sich nach Polizeiangaben noch immer in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus.

Derzeit werde in alle Richtungen ermittelt. Unter anderem werden Zeugen befragt und der Tatort untersucht. Auch Spürhunde würden eingesetzt. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg sei eng in die Ermittlungen eingebunden, um mögliche Zusammenhänge mit Schüssen in der Region Stuttgart zu prüfen. Es handle sich dabei unter anderem um Schießereien in den Landkreisen Esslingen und Göppingen.

Die Polizei bekräftigt, dass sich die Anwohner keine Sorgen machen müssten. „Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung der Bevölkerung haben wir zum aktuellen Stand nicht“, sagt Sprecher Timo Brenner.

Erfolglose Suche nach den Tätern

In der Nacht auf Samstag hatten sich die Einsatzkräfte nach der Tat erfolglos auf die Suche nach den Unbekannten gemacht und mit mehreren Fahrzeugen und einem Helikopter nach den Tätern gesucht. Die Unbekannten sollen gegen 21 Uhr auf einen Mann in der Nähe eines Restaurants in der Burgundstraße geschossen haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/899 05 778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.