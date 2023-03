8 Polizistinnen und Polizisten der Bereitschaftspolizei suchen in der Nähe des Tatorts in Zuffenhausen nach Spuren. Foto: SDMG/Kohls

Der durch Schüsse am Freitagabend in Zuffenhausen schwer verletzte, 32 Jahre alte Mann ist außer akuter Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei unserer Redaktion. Das Opfer befände sich in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus. Nach Recherchen unserer Zeitung wurde das Opfer beim Transport ins Krankenhaus zwei Mal von den begleitenden Notfallmedizinern wiederbelebt.

Gegen 21 Uhr hatten am Freitagabend bislang unbekannte Täter in der Nähe eines Restaurants in der Burgundstraße auf den Mann geschossen. Unmittelbar nach der Tat hatte die Polizei unter anderem mit Hilfe eines Polizeihubschraubers und Kräften der Bereitschaftspolizei nach den Tätern gefahndet.

Am gestrigen Samstag hatte Staatsanwaltschaft und Polizei mitgeteilt, eine 30 Ermittlerinnen und Ermittler starke Sonderkommission gebildet zu haben, die den Fall aufklären solle. Das Landeskriminalamt sei in die Ermittlungen einbezogen worden, um mögliche Zusammenhänge zu Schießereien in den vergangenen Wochen im Großraum Stuttgart zu überprüfen. In der vergangenen Woche hatte das LKA die Recherchen zu vergleichbaren Taten in den Landkreisen Esslingen und Göppingen an sich gezogen.