Schüsse in Stuttgart-Zuffenhausen: Opfer querschnittsgelähmt: Wird das Verfahren eingestellt?

1 Die Polizei bei der Spurensicherung im März 2023 in Zuffenhausen Foto: SDMG/Kohls

Wegen Schüssen auf einen Kopf der gegnerischen Gruppierung stehen drei junge Männer vor Gericht. Ginge es nach ihren Anwälten, würde nach dem ersten Prozesstag nicht weiter verhandelt.











Mit einer weitreichenden Forderung haben die Anwälte dreier junger Männer in der vergangenen Woche für eine Überraschung zum Prozessauftakt gesorgt: Sie wollen, dass das Verfahren eingestellt wird. Dabei geht es um eine der folgenschwersten Taten in der Gewaltserie, die seit mehr als zweieinhalb Jahren in der Region tobt – in der Auseinandersetzung zweier multiethnischer Gruppierungen. Nämlich um die Schüsse, die im März 2023 in Zuffenhausen vor einem Lokal fielen. Der Mann, den sie trafen, sitzt seit jener Nacht im Rollstuhl, da er vom sechsten Halswirbel an querschnittsgelähmt ist. Am Montag geht der Prozess weiter, und es ist mit einer Entscheidung der Kammer über den Antrag der Verteidiger zu rechnen.