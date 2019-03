Schüsse in Utrecht an mehreren Stellen gefallen

5 Die Polizei in Utrecht fahndet im Moment noch nach dem Täter. Foto: ANP

Nach den Schüssen in Utrecht mit einem Toten sollen die Menschen in der Stadt ihre Häuser nicht verlassen. Alle Entwicklungen zu dem Vorfall gibt es in unserem Newsblog.

Den Haag - Im niederländischen Utrecht sind in einer Straßenbahn Schüsse gefallen. Mehrere Personen seien dabei verletzt worden, teilte die Polizei am Montag auf Twitter mit. Der Täter sei auf der Flucht. Die Antiterror-Behörde hob die Warnstufe für die Region Utrecht auf das höchste Niveau. Die Militärpolizei wurde angewiesen, an den Flughäfen des Landes und an wichtigen Gebäuden besonders wachsam zu sein. Die Möglichkeit eines „terroristischen Motivs“ wird laut Polizei nicht ausgeschlossen. Alle Entwicklungen zu den Schüssen in der Straßenbahn gibt es in unserem Newsblog.

+ Die Polizei bestätigte einen Toten und weitere Verletzte

+ Eine Anti-Terror-Einheit drang nach Berichten niederländischer Reporter in eine Wohnung ein

+ Antiterror-Behörde ruft höchste Terrorwarnstufe in Utrecht aus

14.10: Niederländische Militärpolizei zieht an öffentlichen Gebäuden auf

Nach dem Angriff in der Großstadt Utrecht verstärkt die niederländische Militärpolizei am nationalen Flughafen Schiphol und anderen öffentlichen Gebäuden die Sicherheitsmaßnahmen. Das teilte die Militärpolizei am Montag auf Twitter mit. Angesichts der höchsten Terroralarmstufe in der Region wurde auch im niederländischen Regierungszentrum in Den Haag vor dem Parlament und dem Amtssitz des Ministerpräsidenten die Polizeipräsenz verstärkt. Regierungschef Mark Rutte will um 14.30 Uhr eine Pressekonferenz geben.

13:53: Schüsse in Utrecht an mehreren Stellen gefallen

In der niederländischen Stadt Utrecht sind am Montagvormittag an mehreren Stellen Schüsse gefallen. Das sagte der Chef der niederländischen Anti-Terror-Behörde, Pieter-Jaap Aalbersberg, nach dem Angriff mit mindestens einem Toten und mehreren Verletzten in einer Straßenbahn.

13:45: Behörden verschärfen Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und Universitäten

Die niederländischen Behörden haben die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen verschärft. Wie die Militärpolizei am Montag bei Twitter mitteilte, galten auch an zentralen Gebäuden strengere Sicherheitsvorschriften. Auch die Universität der niederländischen Stadt schloss ihre Türen. Alle Studenten wurden aufgefordert, in den Uni-Gebäuden zu bleiben. Gleiches galt für alle Schulen und Kitas in Utrecht. Alle Kinder und Mitarbeiter sollten in den Gebäuden bleiben. Die Behörden riefen Eltern dazu auf, ihre Kinder vorerst nicht abzuholen.

13:30: Menschen sollen Häuser nicht verlassen

Nach den Schüssen in Utrecht sollen die Menschen in der Stadt ihre Häuser nicht verlassen. Das teilte die Stadt am Montag mit. Weitere Zwischenfälle seien nicht ausgeschlossen. Die Polizei suche noch nach dem Täter.

13:25: Polizei bestätigt einen Toten nach Schüssen in Utrecht

Nach Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat die niederländische Polizei den Tod einer Person bestätigt. Mehrere weitere Menschen seien verletzt worden, gaben die Ermittler am Montag nach dem Vorfall bekannt. Der mutmaßliche Schütze werde „mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln“ gesucht. Schwer bewaffnete Polizeikräfte umrundeten indes einen Gebäudekomplex in der Nähe des Tatorts. Ob der Verdächtige sich dort befand, war zunächst unklar.

13:15: Alle Moscheen in Utrecht schließen

In der niederländischen Stadt Utrecht haben nach den Schüssen in einer Straßenbahn alle Moscheen vorsorglich geschlossen. „Wir haben das in Abstimmung mit der Polizei getan“, sagte der Sprecher der größten Moschee in der Stadt.

13:10: Täter auf der Flucht

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht ist der Täter im Moment noch auf der Flucht. Die Ermittler prüften auch Hinweise, wonach ein Verdächtiger mit einem roten Auto geflohen sein soll. Die Polizei jagte nach dem Täter. Es sei nicht ausgeschlossen, dass mehr als eine Person an der Tat beteiligt gewesen seien, sagte ein Sprecher. Polizisten strömten in das betroffene Gebiet, darunter auch schwer bewaffnete Beamte.

Utrecht ist etwa 75 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, die Bundespolizei kontrollierte Straßen und in Zügen an der deutschen Grenze. „Wir haben unsere Fahndungsmaßnahmen hochgefahren, nachdem wir informiert wurden“, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Kleve.

13:08: Höchste Terrorwarnstufe in Utrecht

Die Antiterror-Behörde hob die Warnstufe für die Region Utrecht am Mittag auf das höchste Niveau. Die Militärpolizei wurde angewiesen, an den Flughäfen des Landes und an wichtigen Gebäuden besonders wachsam zu sein. Die Möglichkeit eines „terroristischen Motivs“ wird laut Polizei nicht ausgeschlossen.

11:45: Ministerpräsident Rutte äußert sich besorgt

Nach den Schüssen in Utrecht hat sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt geäußert. Rutte habe in Den Haag von einer „beunruhigenden“ Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag.

10:45: In einer Straßenbahn in Utrecht sind Schüsse gefallen

Mehrere Menschen wurden verletzt. Laut Medienberichten wurde auch ein Mensch getötet. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Polizei rief die Menschen dazu auf, vom Tatort fernzubleiben.