Schüsse in Schweden: Polizei gibt Zahl der Toten mit elf an – Ermittlungen dauern an

Polizei gibt Zahl der Toten mit elf an – Ermittlungen dauern an

Schüsse in Schweden

1 An einem Bildungszentrum in Schweden sind Schüsse gefallen. Die Polizei spricht von elf Toten. Foto: dpa/Pontus Lundahl

In einem Bildungszentrum in Schweden fallen Schüsse – elf Menschen sterben. Vieles in dem Fall ist weiter unklar. Die Polizei warnt vor Falschinformationen.











Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule für Erwachsene im schwedischen Örebro dauern die Ermittlungen an. Das Motiv für die Tat, bei der mindestens elf Menschen starben, ist weiter unklar. Bei einer Pressekonferenz am Dienstagabend sagte Schwedens Justizminister Gunnar Strömmer, die Polizei arbeite daran, die Verstorbenen zu identifizieren und die Angehörigen zu benachrichtigen.