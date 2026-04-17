Schüsse in Marbach: Ermittlungen der Polizei gehen weiter – Hintergründe noch unklar

1 Der Bahnhofs-Vorplatz war nach der Tat weiträumig abgesperrt worden. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Nachdem am Donnerstagabend am Bahnhof in Marbach wohl zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden sind, laufen die Ermittlungen weiter. Die Fahndung läuft aber bereits nicht mehr.











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Der Bahnhof in Marbach ist am Donnerstagabend weiträumig gesperrt worden, nachdem dort gegen 19 Uhr mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Und auch am Freitag gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Zu Hinweisen auf einen Verdächtigen gab die Polizei zunächst keine Auskunft. Derzeit werde aber zumindest nicht mehr gefahndet.