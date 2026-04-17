Schüsse in Marbach: Ermittlungen der Polizei gehen weiter – Hintergründe noch unklar
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Der Bahnhofs-Vorplatz war nach der Tat weiträumig abgesperrt worden. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Nachdem am Donnerstagabend am Bahnhof in Marbach wohl zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden sind, laufen die Ermittlungen weiter. Die Fahndung läuft aber bereits nicht mehr.

Der Bahnhof in Marbach ist am Donnerstagabend weiträumig gesperrt worden, nachdem dort gegen 19 Uhr mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Und auch am Freitag gehen die Ermittlungen der Polizei weiter. Zu Hinweisen auf einen Verdächtigen gab die Polizei zunächst keine Auskunft. Derzeit werde aber zumindest nicht mehr gefahndet.

 

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Bislang ist bekannt, dass wohl zwei Menschen bei dem Vorfall verletzt worden sind. Unklar sind weiterhin die Hintergründe der Tat und um welche Art von Waffe es sich gehandelt hat. Ermittelt wird jedenfalls wegen gefährlicher Körperverletzung.

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Fotos und Zeugenaussagen zufolge lagen auf dem Boden mehrere Patronenhülsen. Zudem sollen sich mehrere Rettungswagen und ein Notarztwagen vor Ort befunden haben. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat nach Polizeiangaben jedoch nicht bestanden. Auf den Sozialen Medien ist der Fall das Gesprächsthema unter Marbachern. Unter anderem wird dort berichtet, dass Jugendliche einen Mann attackiert haben sollen.

 