Schüsse in Marbach am Neckar

1 Neun Streifenwagenbesatzungen fahndeten erfolglos nach dem Geflüchteten (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein 21-Jähriger hat vor seinem Haftantritt einen Großeinsatz der Polizei im Kreis Ludwigsburg ausgelöst. Einer der Polizisten griff bei der Verfolgung zu seiner Waffe.

Marbach am Neckar - Ein 21-Jähriger, der ins Gefängnis muss, ist am Freitag in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) vor der Polizei getürmt – und hat damit einen Großeinsatz ausgelöst. Beamte hatten den jungen Mann gegen 12.30 Uhr an seinem Arbeitsplatz abholen wollen. Noch bevor sie die Identität des Mannes feststellen konnten, flüchtete er. Der 21-Jährige kletterte in der Bahnhofstraße über einen Zaun und rannte über die Gleise davon.

Einer der Polizisten gab zwei Schüsse ab, um seinen Kollegen auf die Situation aufmerksam zu machen, der zwischenzeitlich mit dem Streifenfahrzeug die Verfolgung aufgenommen hatte. Laut der Polizei seien dabei aber keine Passanten gefährdet worden. Aus Sicherheitsgründen wurde der S-Bahn-Verkehr der Linie 4 gestoppt. Neun Streifenwagenbesatzungen und ein Hubschrauber fahndeten nach dem Flüchtigen, von dem bislang jede Spur fehlt. Die Strecke wurde gegen 13.40 Uhr wieder für den Bahnverkehr freigegeben.