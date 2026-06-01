Schüsse in Marbach am 16. April: Polizei ermittelt sieben Tatverdächtige - Gab es eine Vorgeschichte?

Ein 19- und ein 44-Jähriger sind im April am Bahnhof in Marbach angegriffen worden. Dabei sollen auch Schüsse gefallen sein. Nun hat die Polizei gleich sieben Verdächtige ermittelt.
Der Vorfall war im Frühjahr das Gesprächsthema in Marbach gewesen, die Gerüchteküche in den Sozialen Medien kochte hoch: Am Abend des 16. April waren am Bahnhof der Schillerstadt zwei Männer zusammengeschlagen worden. Zudem sollen mehrere Schüsse gefallen sein. Nun hat die Polizei gleich sieben Tatverdächtige ermittelt.