Vier junge Männer sollen einen Schussangriff in Ludwigsburg vorbereitet haben. Zum Verfahrensbeginn lässt nur einer davon eine Erklärung verlesen – die jedoch Fragen hinterlässt.

Es geht am Mittwochmorgen vor dem Stuttgarter Landgericht lange um Tabak-Konsum, abgebrochene Ausbildungen und die Erfahrungen in Untersuchungshaft, bis der Anwalt des letzten Angeklagten eine abschließende Erklärung abgibt. Sein Mandant ist einer von vier jungen Männern zwischen 18 und 24 Jahren, die beschuldigt sind, im April 2025 einen Schussangriff in der Ludwigsburger Oststraße unterstützt zu haben. Der Tatvorwurf: Beihilfe zum versuchten Mord.

Damals hielten sich ein 39- und ein 40-Jähriger gegen 21.45 Uhr in der Nähe eines geparkten Mercedes auf, als sich ihnen von hinten ein noch unbekannter Täter, mutmaßlich niederländischer Herkunft, näherte und acht Schüsse auf die beiden Männer abfeuerte. Die Projektile trafen lediglich das Fahrzeug, verletzt wurde niemand. Der Täter stieg anschließend in ein Fluchtfahrzeug, in dem bereits eine weitere Person wartete, und flüchtete.

Drei der Männer in Untersuchungshaft

Die vier Angeklagten sollen die Tat unterstützt haben, indem sie den Tatort, den Wohnort und das Bewegungsprofil von einem der Männer ausgespäht haben sollen. Mit den Informationen, die sie über Messengerdienste weitergaben, wurde die Tat wohl begünstigt. Die Angeklagten sollen in unterschiedlichem Maße beteiligt gewesen sein. Drei der Männer befinden sich seit November in Untersuchungshaft.

Am Mittwochmorgen äußert sich nur einer der Angeklagten über seinen Anwalt zur Sache. „Ich hatte letztes Jahr größere Schulden“, liest der in seinem Namen vor. „Mir wurde gedroht, dass ich einen Arm verliere oder mir selbst in das Bein schießen muss.“ Der 24-Jährige habe das Angebot erhalten, seine Schulden zu bereinigen, indem er auf jemanden schieße. Dazu habe er sich vorerst bereit erklärt.

Auf welche Person er schießen muss, habe er nicht gewusst. „Mir ging es gesundheitlich sehr schlecht, zu viel Kokain“, liest sein Anwalt weiter vor. Als schlussendlich die konkrete Tat angestanden hätte, „wollte ich nicht schießen“. Er habe seinem Vater davon erzählt. Der habe die fehlenden 40.000 Euro zum Ende des Monats für seinen Sohn ausgelegt. „Danach hatte ich keinen Kontakt mehr zu den Leuten“, heißt es in der Erklärung abschließend. Weshalb der junge Mann so hohe Schulden hatte und bei wem, beantwortet sein Verteidiger nicht.

Ende Juni gehen die Verhandlungen weiter. Die Tat ist Teil einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei konkurrierenden Security-Firmen. Anfang Mai nahmen die türkischen Behörden einen Mann in der Türkei fest, der verdächtigt wird, der Anstifter der Tat gewesen zu sein.