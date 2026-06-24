Vier junge Männer sollen einen Schussangriff in Ludwigsburg vorbereitet haben. Zum Verfahrensbeginn lässt nur einer davon eine Erklärung verlesen – die jedoch Fragen hinterlässt.
Es geht am Mittwochmorgen vor dem Stuttgarter Landgericht lange um Tabak-Konsum, abgebrochene Ausbildungen und die Erfahrungen in Untersuchungshaft, bis der Anwalt des letzten Angeklagten eine abschließende Erklärung abgibt. Sein Mandant ist einer von vier jungen Männern zwischen 18 und 24 Jahren, die beschuldigt sind, im April 2025 einen Schussangriff in der Ludwigsburger Oststraße unterstützt zu haben. Der Tatvorwurf: Beihilfe zum versuchten Mord.