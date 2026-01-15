Die Polizei betont erneut, dass die Gewalttaten im Fall „Frost“ keine Gefahr für Bürger darstellen. Ein Restrisiko bei Schüssen im öffentlichen Raum schließt sie jedoch nicht aus.
In Ludwigsburg kam es im vergangenen Frühjahr zu mehreren schweren Verbrechen. Nun fielen erneut Schüsse in der Oststadt – diesmal auf ein Bürogebäude eines Security-Unternehmens in der Hindenburgstraße. Obwohl der gewalttätige Konflikt zweier Sicherheitsunternehmen trotz Razzien und Festnahmen weitergeht, gibt die Polizei Entwarnung: Sie geht nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus.