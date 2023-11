Schüsse in Ludwigsburg: Mann überrascht Dieb in seinem Auto

1 Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, soll der Dieb eine Schreckschusswaffe genutzt haben. (Symbolbild) Foto: Imago//Marius Bulling

Ein 46-Jähriger erwischt einen Dieb dabei, wie dieser gerade sein Auto durchsucht. Als er den Unbekannten festhalten will, greift der zur Waffe.











Es ist eine beliebte Szene in Horrorfilmen: Der Protagonist steigt in sein Auto ein, doch auf der Rückbank sitzt schon jemand. Ganz ähnlich erging es am Mittwochabend einem 46-Jährigen, der einen Dieb dabei ertappte, wie der sich gerade in dessen Auto zu schaffen machte. Doch damit nicht genug: Der Unbekannte griff daraufhin zur Waffe und schoss auf den Besitzer des Fahrzeugs.