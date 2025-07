Schüsse in Leonberger Wohngebiet

9 Spezialkräfte der Polizei stürmten das Haus des Schützen am Nachmittag. Foto: SDMG

In Leonberg (Kreis Böblingen) schießt ein Mann am Samstag mit einer Schusswaffe auf Gebäude und Passanten. Die Polizei stürmte das Haus schließlich, dabei wird er getötet.











Ein 44-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in der Hohheckstraße in Leonberg (Kreis Böblingen) mehrere Schüsse abgegeben. Nach Angaben der Polizei nahm er dabei auch Passanten und die Polizei ins Visier, verletzt wurde zunächst aber niemand. Der Schütze selbst kam beim anschließenden Polizeieinsatz ums Leben.