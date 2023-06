1 Die Polizei fand bei dem 20-Jährigen auch 150 Gramm Haschisch.(Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Versuchter Mord und Drogenhandel – die Vorwürfe gegen einen 20-Jährigen, der aktuell in Untersuchungshaft sitzt, wiegen schwer. Die Polizei hatte ihn verhaftet, nachdem er in der Nacht auf Montag in Kornwestheim mehrfach mit einer Luftdruckwaffe auf das Auto eines 31-Jährigen gefeuert hatte.