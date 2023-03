Amoktat in Hamburg Tödliche Schüsse bei Zeugen Jehovas: Was wir wissen – und was nicht

In einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg werden mehrere Menschen durch Schüsse getötet und verletzt. Unter den Toten ist auch der Täter. Viele Fragen werden am Freitag geklärt – und doch sind noch Dinge unklar.