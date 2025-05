1 Der Mann war nach den tödlichen Schüssen festgenommen worden (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Anfang Januar soll ein Mann maskiert in eine Firma gestürmt sein und zwei Kollegen erschossen haben. Ein Dritter wird schwer verletzt. Nun soll der mutmaßliche Schütze vor Gericht.











Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Kollegen in einer Firma in Bad Friedrichshall hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den mutmaßlichen Schützen erhoben. Dem 52-Jährigen werde unter anderem Mord in zwei Fällen sowie versuchter Mord vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Behörde in Heilbronn mit.