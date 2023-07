Schüsse in Asperg

12 Eine Stätte der Trauer: Auf dem Schotterparkplatz, auf dem der junge Mann gestorben ist, werden Blumen und Kerzen abgelegt. Foto: Andreas Rosar

In Asperg ein junger Mann ums Leben gekommen, ein Gleichaltriger wurde schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Der Ort steht unter Schock.









Es ist ein sonniger und ruhiger Ostermontagvormittag in Asperg, einer 13 500-Einwohner-Stadt im Landkreis Ludwigsburg. Nur wenige Fahrzeuge sind unterwegs, in dem Wohngebiet um die Seestraße sieht man kaum einen Menschen. Auch der Schotterparkplatz zwischen Bolzplatz und kleiner Turnhalle liegt verlassen da. Ein paar Autos stehen dort und – an einem Baum, der weiße Blüten trägt – ein Meer aus Kerzen und Blumen.