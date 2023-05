4 Viele Menschen kommen am Samstag zum Trauergebet in der Sindelfinger Moschee. Foto: dpa/

Im Mercedes-Werk in Sindelfingen wird an diesem Montag mit einer Schweigeminute und mehreren Veranstaltungen der beiden Männer gedacht, die am Donnerstag erschossen wurden.









Vier Tage nach den tödlichen Schüssen auf zwei Männer wird es im Sindelfinger Mercedes-Werk am Montag um 14.30 Uhr eine Schweigeminute geben. Ein Unternehmenssprecher berichtete am Sonntag: „Mitarbeitende anderer Standorte sind dazu eingeladen, zu diesem Zeitpunkt ebenfalls innezuhalten.“ Für die betroffenen Beschäftigten in der Werkshalle werde es ferner jeweils vor Produktionsbeginn eine eigene Gedenk- und Informationsveranstaltung geben.