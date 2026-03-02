Schüsse gemeldet: Großeinsatz in Bramsche – zwei Tote in Wohnhaus

"Weiß nicht, warum ich das erleben muss" Eskalation in Nahost: Elena Miras sitzt in Abu Dhabi fest

Wegen der Eskalation im Nahen Osten sitzt Elena Miras derzeit in Abu Dhabi fest. Wie und wann sie nach Hause fliegen kann, ist unklar. In ihren Instagram-Storys gibt die 33-Jährige Einblicke in ihren Zwangsaufenthalt. Die Lage sei beängstigend und mache depressiv.