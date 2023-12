Prozess nach Schüsse auf Shisha-Bar in Plochingen: Vier Mal soll gefeuert worden sein

1 Am 2. April waren am Plochinger Bahnhof Schüsse gefallen. Foto: SDMG/Kohls

Nach der Schussabgabe im April in Plochingen müssen sich zwei junge Männer vor dem Landgericht Stuttgart verantworten. Einer der beiden 23-Jährigen soll außerdem pornografische Filmsequenzen verbreitet haben.











Link kopiert



Die Sicherheitsvorkehrungen mit Leibesvisitationen, Taschenkontrollen und -abgaben waren aufwendig und dauerten lange. Doch der erste Verhandlungstag am Donnerstag war kurz. Nach einer guten halben Stunde war in Saal 1 des Gerichtsgebäudes bei der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim mit der Verlesung der Anklageschrift alles vorbei. Die Staatsanwältin wirft zwei 23-jährigen Angeklagten vor, an der Schussabgabe Anfang April auf eine Shisha-Bar in der Bahnhofstraße in Plochingen beteiligt gewesen zu sein. Die Anklage lautet auf versuchten Mord. Einer der beiden 23-Jährigen muss sich zudem wegen des Vorwurfs der Verbreitung pornografischer Filmsequenzen verantworten.