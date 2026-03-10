Schüsse auf Rihannas Villa: Mutmaßliche Täterin hetzte in Videos

Die Frau, die auf Rihannas Anwesen geschossen haben soll, ist wegen des Verdachts auf versuchten Mord inhaftiert worden. Sie soll in den Wochen vor dem Angriff zahlreiche verstörende Social-Media-Beiträge verfasst haben.
Nach den Schüssen auf Rihannas (38) Villa in Beverly Hills am Sonntag dringen immer mehr Details über die mutmaßliche Täterin an die Öffentlichkeit. Die Polizei nahm bereits kurz nach dem Vorfall eine 35-jährige Frau fest. Ihr wird versuchter Mord vorgeworfen, sie befindet sich in Haft. Die Kaution beträgt 10,2 Millionen Dollar. Wie US-Medien berichten, soll die Frau in den vergangenen Wochen wirre Videos und Postings veröffentlicht haben.