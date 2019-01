Schüsse am Silvesterabend in Sindelfingen Verdacht gegen Nachbarn erhärtet sich nicht

Von klic 10. Januar 2019 - 12:18 Uhr

Die Polizei sucht weiter nach dem Schützen vom Silvesterabend (Symbolbild). Foto: dpa

Die Kriminalpolizei sucht weiter nach einem Schützen, der am Silvesterabend in Sindelfingen-Darmsheim einen Mann angeschossen hat. Ein 44-Jähriger, der in den Fokus der Ermittlungen geraten war, nahm sich das Leben.

Sindelfingen - Die Umstände, unter denen ein 59-jähriger Mann am Silvesterabend in Sindelfingen-Darmsheim (Kreis Böblingen) durch das Projektil einer Schusswaffe erheblich verletzt wurde, bleiben mysteriös. Ein 44-jähriger Nachbar des Opfers war durch die Ermittlungen zunächst in den Fokus der Polizei gerückt. Der Mann nahm sich das Leben. „Nach jetzigem Stand der Ermittlungen scheint es keinen Zusammenhang mit der Tat an Silvester zu geben“, sagt jedoch Polizeisprecher Peter Widenhorn. Der Verdacht gegen den Mann habe sich nicht erhärtet.

Mehr zum Thema

Zuvor hatte die Kriminalpolizei versucht, den Schusskanal zu bestimmen, um festzustellen, aus welcher Richtung die zwei Schüsse kamen. Dabei war die Wohnung des 44-jährigen Nachbarn – aber auch andere Wohnungen – infrage gekommen. „Genau lässt sich die Schussrichtung jedoch nicht feststellen, da ein Projektil auch durch Häuser oder Pflanzen umgeleitet worden sein könnte“, erklärt Widenhorn. Die Polizei durchsuchte die Wohnung des 44-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am 2. Januar und befragte den Verdächtigen. Doch es gab keine Hinweise darauf, dass der Mann am Silvesterabend die zwei Schüsse abgefeuert haben könnte. Laut der Ermittler sei die Tötungsabsicht des Verdächtigen zu keinem Zeitpunkt erkennbar gewesen.

Im Fall der Schüsse am Silvesterabend verfolgt die Polizei derzeit keine heiße Spur. Der 59-Jährige war verletzt worden, als er nach dem ersten Schuss in Freie trat. Dieser erste Schuss hatte gegen 18.20 Uhr ein Fenster auf der zur Berner Straße abgewandten Gebäudeseite durchschlagen. Ein zweites Projektil streifte den Mann am Kopf und verletzte ihn erheblich, aber nicht lebensgefährlich. Ob der Mann gezielt vom Täter ausgewählt wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. „Es deutet aber nichts darauf hin, dass ein Tatmotiv im Umfeld des 59-Jährigen zu finden ist“, sagt Widenhorn.

Eine Befragung der Zeugen brachte auch keine weiteren Erkenntnisse zu Tage.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/