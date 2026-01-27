Schüsse am Bahnhof in Marbach: Nach Online-Streit – 19-Jähriger schießt mit Gasdruckpistole auf drei Männer

Vier Männer hatten sich nach einer Beleidigung im Internet am Bahnhof in Marbach verabredet. Ein 19-Jähriger greift dort sofort zur Gasdruckpistole und drückt mehrfach ab.
Ein 19-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag am Bahnhof in Marbach mit einer Gasdruckpistole auf drei Männer geschossen haben. Die Polizei suchte anschließend mit Hubschrauber und Hundestaffel nach dem Mann, der schließlich mit Hilfe eines Diensthundes festgenommen werden konnte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.