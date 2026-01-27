Schüsse am Bahnhof in Marbach: Nach Online-Streit – 19-Jähriger schießt mit Gasdruckpistole auf drei Männer

Vier Männer hatten sich nach einer Beleidigung im Internet am Bahnhof in Marbach verabredet. Ein 19-Jähriger greift dort sofort zur Gasdruckpistole und drückt mehrfach ab.

Ein 19-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag am Bahnhof in Marbach mit einer Gasdruckpistole auf drei Männer geschossen haben. Die Polizei suchte anschließend mit Hubschrauber und Hundestaffel nach dem Mann, der schließlich mit Hilfe eines Diensthundes festgenommen werden konnte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Beleidigung und Bedrohung im Internet Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der 19-Jährige kurz nach Mitternacht mit den anderen Männern am Bahnhof verabredet. Grund für das Treffen war wohl, dass ein 25-Jähriger am Montagabend von dem späteren Schützen im Internet beleidigt und bedroht worden war. Das habe man offenbar klären wollen. Besagter 25-Jähriger traf schließlich mit zwei 25- und 24-jährigen Männern am Bahnhofsvorplatz ein, wo der 19-Jährige, der ebenfalls in Begleitung vor Ort war, sofort zur Waffe gegriffen und mehrfach auf das Trio gefeuert haben soll.

Die Männer flüchteten sofort, wobei jedoch der 24-Jährige stürzte und verletzt wurde. Nachdem der zuvor beleidigte 25-Jährige den Notruf gewählt hatte, fahndete die Polizei mit mehreren Streifenwagen nach dem 19-Jährigen und seinem unbekannten Kumpanen. Unterstützung erhielten sie dabei durch einen Polizeihubschrauber sowie eine Streife der Hundestaffel.

Diensthund beißt bei Festnahme zu

Letztere entdeckte den 19-Jährigen schließlich in einem nahegelegenen Park. Bei der Festnahme kam einer der Polizeihunde zum Einsatz, der den 19-Jährigen durch einen Biss leicht verletzte. Die Polizei fand schließlich auch noch eine Gasdruckpistole sowie ein leeres Metallkugelmagazin. Der 19-Jährige wurde später wieder auf freien Fuß gesetzt, die weiteren Ermittlungen dauern an.