Schülerwohnheim in Schorndorf: Fahrradparkhaus erhält Auszeichnung

1 Im Radhaus ist Platz für 38 Azubis und 220 Fahrräder. Foto: Kreisbaugruppe/Yevhen Yermishyn

Erfolg beim Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe: In der Kategorie Wohnkonzepte punktet das im Oktober eingeweihte Schülerwohnheim mit Fahrradparkhaus in Schorndorf.











Die Kreisbaugruppe und der Rems-Murr-Kreis belegen Platz drei beim Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe. Innerhalb der Kategorie „Wohnkonzepte“, so heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises, habe die Fachjury – bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Medien, Wissenschaft und Gesellschaft – bei dem renommierten Wettbewerb nach Projekten gesucht, die sich in „besonderem Maße um bezahlbaren, modernen und nachhaltigen Wohnraum“ engagiert haben. Das Schülerwohnheim mit integriertem Fahrradparkhaus habe dabei, so die Mitteilung weiter, innerhalb dieser Kategorie auf ganzer Linie überzeugt.