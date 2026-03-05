Schülerprotest: Frieden erfordert mehr als Streiks

Frieden ist ein legitimes Ziel. Es gibt nichts daran auszusetzen, wenn junge Menschen sich für Frieden einsetzen. Ob es allerdings zielführend ist, zu diesem Zweck die Schule zu schwänzen, steht auf einem anderen Blatt. Zehntausende haben es bereits im Dezember getan und nun wieder vor. „Wir wollen Frieden!“ lautet eine der Parolen des für diesen Donnerstag anberaumten Schulstreiks.

Doch Frieden lässt sich nicht herbeistreiken. Von Streiks werden sich Leute wie Wladimir Putin wenig beeindrucken lassen, die den Frieden in Europa am meisten bedrohen. Es sei denn, in Moskau würden massenhaft Schüler auf die Straße ziehen und sich der Kriegspolitik des Kreml widersetzen.

Es wäre verantwortungslos, nicht über Wehrpflicht nachzudenken

Der Schulstreik in Deutschland ist nicht in erster Linie ein pazifistisches Bekenntnis. Er richtet sich vorrangig gegen die Wehrpflicht. Auch das ist ein legitimes, wenn auch diskussionsbedürftiges Ziel. Aktuell gibt es bei uns gar keine Wehrpflicht. Sie steht zwar im Grundgesetz, ruht aber seit 15 Jahren. Der Protest gilt dem Risiko, dass die Wehrpflicht reaktiviert werden könnte. Wie seinerzeit bei Fridays for Future könnte aus den Streiks eine Massenbewegung entstehen. Anders als als in jenem Fall stellt sich jedoch die Frage, ob das in unser aller Interesse wäre. In diesen Wochen erhalten Zigtausende junger Menschen Post von der Bundeswehr. 682 000 werden dieses Jahr volljährig. Der Staat wirbt unter ihnen um Freiwillige, die bereit sind, Wehrdienst zu leisten. Im Moment sind die deutschen Streitkräfte nicht verteidigungsfähig. Sie bräuchten mindestens 260 000 Soldatinnen und Soldaten, um es zu werden. Zurzeit sind es 186 400.

Jedes Jahr müssten 30 000 neue hinzukommen, um wenigstens den Bestand zu sichern. 2025 waren es nur 13 500. Es wäre verantwortungslos, wenn die Bundesregierung unter diesen Umständen nicht über eine Neuauflage der Wehrpflicht nachdenken würde. Etliche Staaten, vor allem Russlands Nachbarn, haben diesen Schritt bereits vollzogen.

Frieden und Wehrpflicht sind keine Gegensätze

Die Diskussion über eine neue Wehrpflicht entspringt nicht der schieren Willkür vermeintlich militaristischer Politiker – sie wird uns von Putin aufgezwungen. Sein völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine führt es uns täglich vor Augen. Ohne Wehrpflicht wäre die Ukraine längst ein Vasallenstaat Putins. Dies wiederum wäre womöglich der erste Dominostein, der die Freiheit auch in anderen europäischen Ländern zu Fall bringt. Solche Überlegungen sind keineswegs das Resultat kriegslüsterner Logik – sie sind unerlässlich für alle, die vor dem Kalkül der Kriegstreiber nicht kapitulieren wollen.

„Si vis pacem, para bellum“ – dieses lateinische Sprichwort gehörte zum Pensum früherer Schülergenerationen: „Wenn Du Frieden willst, bereite Dich auf Krieg vor“, heißt es frei übersetzt. Wehrdienst, Wehrpflicht und Frieden sind keine Gegensätze. Unter Umständen ist das eine die Gewähr für das andere: Wehrpflicht ist ein legitimes Instrument, um den Frieden zu sichern.

Niemand wird zum Dienst an der Waffe gezwungen

Der Wehrdienst eröffnet jungen Menschen eine erste Gelegenheit, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, die ihnen Bildung ermöglicht, ein Demonstrationsrecht gewährt und Schutz bietet. Nicht alle müssen dafür gleich zur Waffe greifen. Der Gesellschaft wäre auch gedient, wenn Schüler sich im Bereich des Zivilschutzes engagieren, etwa bei der Feuerwehr, dem Technischen Hilfswerk oder dem Roten Kreuz. Eine Wehrpflicht könnte Überlegungen in dieser Hinsicht beschleunigen. Anders als die Parolen für den heutigen Streik den Anschein erwecken, wird in Deutschland niemand zum Dienst an der Waffe gezwungen. Es gibt auch sinnvolle und respektable Alternativen.