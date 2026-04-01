Zahlreiche Jugendliche entscheiden sich für einen Auslandsaufenthalt. Dort gehen sie zur Schule und leben in einer Gastfamilie. Neben der Sprache lernen sie auch Land und Leute kennen.
„Ich bin offener geworden, spontaner und habe so viel erlebt: übers Wochenende mit Freunden zum Skifahren gehen, im Fluss baden, der durch die Stadt fließt und im Frühling habe ich einen Golfkurs in der Schule belegt“, schwärmt Annalena, wenn sie sich an ihr Auslandsjahr in den USA erinnert. Die heute 17-jährige Stuttgarterin verbrachte ihre zehnte Schulklasse im US-Bundesstaat Idaho. Von Anfang an kam für sie nur ein ganzes Schuljahr in Frage, weil sie überzeugt war: Man sei erst nach einem halben Jahr richtig angekommen. Auf die Frage, was sie besonders hervorheben würde, sagt sie: „Man lernt viel über sich selbst, wie man mit Problemen umgehen und wie man sich mit anderen verständigen kann. Außerdem nimmt man viele Erfahrungen mit“.