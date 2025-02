Schüler testen begehbare Rakete: Von Fellbach ins Weltall – „Es hat sich extrem krass angefühlt“

1 Die VR-Brille auf und los geht’s in die Weiten des Weltalls. Foto: /Gottfried Stoppel

Schüler der Hermann-Hesse-Realschule sind in eine begehbare Rakete gestiegen und haben sich mit VR-Brille auf den Weg ins All gemacht. Der sogenannte „SpaceBuzz One“ der Deutschen Raumfahrtagentur war in Fellbach.











Der Rundflug ins All beginnt wackelig und mit ordentlich Dampf. Während die Rakete senkrecht in den Himmel startet, wird sie in eine weiße Rauchschwade gehüllt. Die Sitze bewegen sich und vibrieren, und die insgesamt neun Passagiere, die sich mutig und aufgeregt auf den Weg zum Mond machen, klammern sich an den blauen Lehnen der Sessel fest, während die Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer die Rakete souverän steuern und den Fluggästen alles Wichtige erklären. Dass der Flug virtuell stattfindet und sich alles nur auf der VR-Brille abspielt, stört dabei niemanden. Die Schüler sind sich allesamt einig: „Täuschend echt und total aufregend“ sei das Erlebnis im Hightech-LKW der Deutschen Raumfahrtagentur, der am Dienstag auf dem Parkplatz vor dem Friedensschulzentrum Fellbach Halt gemacht hat.