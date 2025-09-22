Schüler mit Behinderung: Kein Fahrdienst in den Ferien – „Das schließt viele aus“

Kinder sonderpädagogischer Schulen haben bald Anspruch auf Ferienbetreuung. Doch die Schülerbeförderung ist trotz weiter Schulwege nicht vorgesehen. Nicht nur Eltern kritisieren das.
Das Thema Ferienbetreuung treibt die meisten Familien mit einem Kind mit Behinderung um. Bisher wird an den sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) keine Ferienbetreuung angeboten. Und in ein Waldheim oder zu einer Jugendfarm können die allermeisten Eltern ihre Kinder nicht schicken, gerade nicht bei komplexen Behinderungen. Für viele Kinder seien die Ferien „eine Zeit der Einsamkeit“ berichtet die Elternvertreterin Verena Herfter, die die sonderpädagogischen Schulen im Gesamtelternbeirat vertritt. Entsprechend würde eine Ferienbetreuung an der Schule „ein so viel mehr an Lebensqualität bringen“, betont Herfter.