Der VGH Mannheim hat die Beschwerde von zwei Schülern aus dem Rems-Murr-Kreis gegen die verbindliche Grundschulempfehlung zurückgewiesen. Die Begründung.
Die Beschwerde von zwei Schülern aus dem Rems-Murr-Kreis gegen die Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim (VGH) zurückgewiesen. In einer Mitteilung vom Montag gab das Gericht die Entscheidungsgründe bekannt. Zwar habe der 9. Senat bei einem Teil der Neuregelungen „wesentliche Bedenken“, lehne aber den Antrag auf vorläufige Aufnahme in ein Gymnasium ab (Az: 9 S 1124/25). Dort drohe den beiden Schülern eine Überforderung.