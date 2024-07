Schrottreifes Auto in Marbacher Parkhaus: Trümmer-Auto: Jetzt reagiert die Stadt

1 Der Parkplatz mit dem Schrottauto wurde in den vergangenen Tagen abgesperrt. Foto: Christian Kempf

Seit Monaten blockiert ein Ford einen Stellplatz im Parkhaus Grabenstraße in Marbach. Vandalen haben das Auto seither übel zugerichtet. Die Kommune kümmert sich nun um das Problem.











Link kopiert



Eine gewisse unrühmliche Bekanntheit hat mittlerweile ein weißer Ford erlangt, der seit Februar auf der obersten Etage des Parkhauses in der Marbacher Grabenstraße eine Stellfläche blockiert. Das Auto wurde in den vergangenen Wochen nach und nach von Unbekannten schrottreif geschlagen oder getreten, vielleicht auch beides. So genau lässt sich das nicht sagen. Die Polizei hat in dem Fall ermittelt, aber keine Anhaltspunkte, wer an dem Wagen seine Zerstörungswut ausgelebt hat. „Der Vorgang wurde zwischenzeitlich an die Staatsanwaltschaft Heilbronn abverfügt“, erklärt Victoria Zahler, Pressesprecherin des Präsidiums in Ludwigsburg.