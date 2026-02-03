Die "Kelly Clarkson Show" wird nach sieben erfolgreichen Staffeln eingestellt. Kelly Clarkson kündigte an, dass sie sich entschieden habe, die tägliche Talkshow zu beenden, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Staffel sieben läuft wie geplant weiter und wird bis Herbst 2026 ausgestrahlt.

Die "Kelly Clarkson Show" wird nach der aktuellen Staffel beendet. Kelly Clarkson (43) gab das Aus der Sendung am Montag in einem gemeinsamen Post auf ihrem Instagram- und dem offiziellen Show-Account bekannt und erklärte, dass die Entscheidung, die beliebte Show zu beenden, ganz bei ihr lag.

Kelly Clarkson will mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen In dem Social-Media-Beitrag gibt die Sängerin Aufschluss über die Gründe hinter der Entscheidung, die Sendung nach sieben Staffeln nicht fortzuführen. Die Motivation dahinter ist hauptsächlich damit zu erklären, dass sie ihr Familienleben priorisieren will.

"Vom täglichen Sendungsablauf Abstand zu nehmen, wird mir ermöglichen, meine Kinder in den Vordergrund zu stellen - etwas, das sich für dieses nächste Kapitel unseres Lebens notwendig und richtig anfühlt", betonte sie bei Instagram.

Gleichzeitig beschrieb sie, wie schwer ihr diese Entscheidung gefallen ist: "Ich bin unendlich dankbar und geehrt, mit der großartigsten Band und Crew arbeiten zu dürfen, all den talentierten und inspirierenden Menschen, die ihre Zeit und ihr Leben mit uns geteilt haben, den Fans, die unsere Show unterstützt haben, und NBC, die stets ein so unterstützender und unglaublicher Partner waren".

Sie fügte hinzu: "Aus all diesen Gründen war diese Entscheidung nicht einfach, aber diese Staffel wird meine letzte als Moderatorin der Show sein."

Clarkson musste 2025 von ihrem Ex-Mann Abschied nehmen

Die Bekanntgabe des Endes der Show kommt nur wenige Monate nach dem Tod von Brandon Blackstock, Clarksons ehemaligem Talentmanager und Ex-Ehemann, der am 7. August 2025 im Alter von 48 Jahren verstarb. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder: Tochter River Rose (11) und Sohn Remy (9).

Clarkson verschob in der Woche der Todesmeldung den Rest ihrer Las‑Vegas‑Konzerte im Colosseum des Caesars Palace auf Ende Juli 2026. In einer Mitteilung erklärte sie damals, dass Blackstock drei Jahre zuvor an Krebs erkrankt sei.

Show gewann bei den Emmys

Ihr Ex-Mann ermutigte Clarkson 2019 dazu, ihre eigene Sendung zu moderieren. Die "Kelly Clarkson Show" entwickelte sich zu einem großen Erfolg. Seit ihrem Start hatte sie konstant gute Quoten. In der siebten Staffel wuchs die digitale Reichweite weiter und überschritt zum dritten Mal in Folge zwei Milliarden Aufrufe pro Jahr in den sozialen Netzwerken.

Die Show erhielt zudem breite Anerkennung in der Branche: Sie gewann insgesamt 24 Daytime Emmy Awards, darunter vier Mal in Folge als beste Talkshow.

Kein Karriereende für Clarkson

"Das ist kein Abschied", stellte Clarkson in ihrem Beitrag auf Instagram klar. "Ich werde weiterhin Musik machen, Live-Konzerte geben und vielleicht sieht man mich ab und zu bei The Voice ... man weiß nie, wo ich als Nächstes auftauche."

Die Produktion der siebten Staffel wird wie geplant fortgesetzt, Clarkson wird weiterhin moderieren, und die Episoden laufen bis in den Herbst. Zudem sollen einige besondere Gastmoderatoren angekündigt werden.