Die "Kelly Clarkson Show" wird nach sieben erfolgreichen Staffeln eingestellt. Kelly Clarkson kündigte an, dass sie sich entschieden habe, die tägliche Talkshow zu beenden, um mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Staffel sieben läuft wie geplant weiter und wird bis Herbst 2026 ausgestrahlt.
