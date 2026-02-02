Schriftzug für 470 000 Euro: Hier könnte das Stuttgart-Sign stehen

Der umstrittene beleuchtete Schriftzug soll auf dem Marktplatz stehen, so die Idee. Wir zeigen mit einer Collage, wie das aussehen könnte, und warum sich ein Gastronom darauf freut.

Ob beim Dehoga-Neujahrsempfang, im Interview mit dem Personalratsvorsitzenden der Stadt oder in den Zuschriften unserer Leserinnen und Leser – das geplante Stuttgart-Sign wird in der Stadt kontrovers diskutiert. Meist sind es kritische Stimmen, die sich fragen, ob Stuttgart im Angesicht leerer Kassen und umfassender Kürzungen bei kulturellen und sozialen Angeboten, einen großen beleuchteten Schriftzug für den Marktplatz braucht. Und zwar für veranschlagte 470 000 Euro. Eine Online-Petition gegen das Sign haben mittlerweile (Stand 2. Februar) knapp 16 000 Menschen unterschrieben.

Dabei stellt sich vielen, die darüber diskutieren, die Frage, wie und wo genau die neun Buchstaben platziert werden sollen. Die CDU hat dafür den Marktplatz vorgeschlagen, vor dem linken Flügel des Rathauses, auf dem Absatz zwischen zwei Straßenleuchten. Mit dem neuen Haus des Tourismus direkt daneben, hält Alexander Kotz das für „einen optimalen Standort in der City“. Später könnte das etwa mannshohe Sign zum neuen Hauptbahnhof umziehen, wenn der dereinst eröffnet wird.

Collage mit Stuttgart-Sign

﻿Auf unserer Collage haben wir simuliert, wie das Stuttgart-Sign auf dem Marktplatz aussehen könnte:

Als Standort ist der Platz vor dem linken Rathausflügel vorgeschlagen. Foto: Kovalenko/Collage Pichlmaier

Der genau Standort muss allerdings jetzt erst mal – ebenso wie die Ausgestaltung des Signs – erarbeitet und geprüft werden, dazu hat der Gemeinderat im Dezember noch nichts beschlossen. Alexander Kotz sagt dazu:„Uns haben schon einige gute Ideen zum Thema möglicher Standorte und Ausführungsvarianten aus der Bürgerschaft und von Fachleuten erreicht.“

Planungen erst im zweiten Halbjahr 2026

Er gehe davon aus, dass sich die Verwaltung oder die Stuttgart Marketing GmbH zu dem Projekt im Laufe des zweiten Halbjahres 2026 Gedanken machen werden. Ohnehin muss der Doppelhaushalt nun erst mal vom Regierungspräsidium genehmigt werden. Außerdem soll das Sign zum neuen Corporate Design der Stadt passen, das im Laufe des Jahres entwickelt wird.

Aber egal wie, Milos Vujicic, der Betreiber des Stuttgarter Ratskellers, dessen Außenfläche ebenfalls im von der CDU vorgeschlagenen Bereich liegt, freut sich auf das Stuttgart-Sign. „Alles, was dazu beiträgt, dass mehr Menschen den Marktplatz besuchen, ist gut“, sagt Vujicic auf Anfrage unserer Zeitung.

Der Platz vor dem Rathaus sei ein „hidden champion“, der nur während des Weindorfs und des Weihnachtsmarktes sein Potenzial als Besuchermagnet richtig ausschöpfe. Natürlich müsse noch darüber gesprochen werden, ob das Sign am Ende direkt vor seinen Tischen stehen müsste. Aber der Gastronom findet: „Stuttgart ist eine wunderbare Stadt und darf das auch zeigen.“