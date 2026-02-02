Schriftzug für 470 000 Euro: Hier könnte das Stuttgart-Sign stehen

Der umstrittene beleuchtete Schriftzug soll auf dem Marktplatz stehen, so die Idee. Wir zeigen mit einer Collage, wie das aussehen könnte, und warum sich ein Gastronom darauf freut.
Ob beim Dehoga-Neujahrsempfang, im Interview mit dem Personalratsvorsitzenden der Stadt oder in den Zuschriften unserer Leserinnen und Leser – das geplante Stuttgart-Sign wird in der Stadt kontrovers diskutiert. Meist sind es kritische Stimmen, die sich fragen, ob Stuttgart im Angesicht leerer Kassen und umfassender Kürzungen bei kulturellen und sozialen Angeboten, einen großen beleuchteten Schriftzug für den Marktplatz braucht. Und zwar für veranschlagte 470 000 Euro. Eine Online-Petition gegen das Sign haben mittlerweile (Stand 2. Februar) knapp 16 000 Menschen unterschrieben.