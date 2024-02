Schriftsteller: Erster Schaltjahres-Geburtstag als Witwer für Martin Suter

1 Der Schweizer Bestsellerautor Martin Suter hat am 29. Februar Geburtstag. Also nur in einem Schaltjahr. Foto: Henning Kaiser/dpa

Erstmals seit dem Tod seiner Frau feiert Schriftsteller Martin Suter seinen Geburtstag. Diesen kann er nur alle vier Jahre feiern, denn: Er ist am 29. Februar, also einem Schalttag geboren.











München - Der Schweizer Bestseller-Autor Martin Suter feiert in diesem Jahr seinen ersten Schaltgeburtstag seit dem Tod seiner Frau. "Wir feiern meinen Geburtstag und den Glücksfall, dass meine Frau geboren ist. Wir feiern das Leben ein bisschen heute", sagte der 76-Jährige in einem Interview des Radiosenders Bayern 2. Seine Frau, die Modedesignerin Margrith Nay Suter, war 2023 im Alter von 72 Jahren gestorben. Sie hätte am 1. März Geburtstag gehabt.